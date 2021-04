Al Pacino torna al cinema con American Traitor | rilasciato il trailer ufficiale

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Alalil 28 maggio con il nuovo film: The Trial of Axis Sally del regista Michael Polish È statoil primodi: The Trial of Axis Sally, il nuovo film diretto da Michael Polish con Ale Meadow Williams. Il film segna il ritorno sul grande schermo di Aldopo l’interpretazione in The Irishmen, il film del 2019 diretto da Martin Scorsese che gli valse la candidatura all’Oscar. Il nuovo film racconta di una donnaa di nome Mildred Gillars, che si è occupata di trasmettere propaganda nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Era soprannominata Axis Sally dai soldati ...

Nel 2018 riesce a trasformare la sua passione in concretezza, decide di tornare in Italia e d ... con Lady Gaga , Al Pacino, Adam Driver , Jeremy Irons , Jared Leto e Salma Hayek . Vedremo perciò ...Al Pacino torna al cinema il 28 maggio con il nuovo film American Traitor: The Trial of Axis Sally del regista Michael Polish ...Alfredo James Pacino, questo il nome per intero dell'attore, è nato nel quartiere di East Harlem a New York City, figlio di italo-americani, Rose Gerardi e Salvatore Pacino. I suoi genitori divorziaro ...