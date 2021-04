(Di mercoledì 28 aprile 2021) Finisce all’annunciato volume bestseller “: The Biography” dopo che l’autore Blake Bailey è finito sotto accusa per molestie sessuali e stupri. La clamorosa decisione è arrivata dalla casa editrice statunitense W.W. Norton, che si è anche impegnata a donare l’importo dell’anticipo del libro di Bailey a organizzazioni impegnate nella lotta contro la violenza sessuale. Laera uscita lo scorso 6 aprile L’editoredi(1933-2018) – uscitaUsa lo scorso 6 aprile, molto attesa e ampiamente discussa perché autorizzata dal grande scrittore edi anni di colloqui – sta ritirando il libro dai negozi e ha messo fuori stampa il volume “con effetto immediato”, così ...

PAOLAGOSTINI : RT @SecolodItalia1: Al macero negli Usa la biografia di Philip Roth. Un altro frutto indigesto della cancel culture - SecolodItalia1 : Al macero negli Usa la biografia di Philip Roth. Un altro frutto indigesto della cancel culture… -

Ultime Notizie dalla rete : macero negli

Finisce all'annunciato volume betseller "Philip Roth: The Biography" dopo che l'autore Blake Bailey è ... L'editore della biografa di Philip Roth (1933 - 2018) - uscitaUsa lo scorso 6 ......alcentinaia e centinaia di libri, alcuni dei quali addirittura appartenenti al "Fondo Tafi" e da lui salvati. Ma andiamo per ordine, così da far comprendere quanta falsità vi sia...Clamorosa decisione dell'editore W,W, Norton che ritira il libro, bestseller annunciato. Contro Blake Bailey le accuse di due studnetesse e una dirigente editoriale ...La minoranza: "Alcuni mandati al macero, dalla biblioteca mezzi carichi di volumi". L’assessore: "E’ tutto falso" ...