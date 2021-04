Agente Bakayoko: “Gattuso fondamentale. Futuro? Dipende dal Napoli, lui vuole giocare la Champions” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Futuro di Tiémué Bakayoko è da scrivere e ne ha parlato suo fratello e Agente del calciatore del Napoli ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv: “È un bel momento per Tiémoué e per il Napoli, è tornato in corsa per la qualificazione in Champions League anche grazie al suo gol contro il Torino. La squadra, è pronta per lottare in vista del finale di campionato e per un posto in Champions League. È molto felice di giocare per il Napoli, è una delle squadre più grandi del campionato italiano. Si è trovato bene in questi ultimi mesi con città e squadra, ritrovare Gattuso dopo l’esperienza al Milan è stato fondamentale. Non so quale sarà il suo Futuro, se potrà rimanere in ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ildi Tiémuéè da scrivere e ne ha parlato suo fratello edel calciatore delai microfoni di Calcio24 Tv: “È un bel momento per Tiémoué e per il, è tornato in corsa per la qualificazione inLeague anche grazie al suo gol contro il Torino. La squadra, è pronta per lottare in vista del finale di campionato e per un posto inLeague. È molto felice diper il, è una delle squadre più grandi del campionato italiano. Si è trovato bene in questi ultimi mesi con città e squadra, ritrovaredopo l’esperienza al Milan è stato. Non so quale sarà il suo, se potrà rimanere in ...

