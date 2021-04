Adidas | il nuovo modello Stan Smith realizzato con i funghi

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Life&People.ithail suo primo prototipo di sneakercon pelle dirinnovabile.realizzate con iIl brand sportivo ha presentato le Mylo, una versione vegana delle sue iconiche sneakers realizzate con una pelle a base di. L’innovativo concept delle scarpe è stato ideato in collaborazione con Bolt Threads, una compagnia californiana che studia i microrganismi per poterli ricreare in laboratorio e ottenere da essi nuove fibre. In questo caso, ha fornito alla casa di moda tedesca Mylo, l’ecopelle ricavata da cellule di micelio, il corpo vegetativo alla base della formazione dei ...

Advertising

Vas_Happening_M : Comunque giorno 1 ho di nuovo gli sconti a Cisalfa e vedo se riesco a prendere la fottuta felpa dell'adidas che gua… - castelPao : Deutsch, 29 anni, ha condiviso il 20 aprile il nuovo annuncio di Adidas su Facebook, che presenta una vista parzial… - MosaicoCEM : Deutsch, 29 anni, ha condiviso il 20 aprile il nuovo annuncio di Adidas su Facebook, che presenta una vista parzial… - GiovannaDiTroia : Lo spot #HereToCreate di Adidas: scatena la tua #creatività - l_desilvestri : Dove alcuni vedono la fine di una storia, io vedo l'inizio di un nuovo capitolo. E tu, quali possibilità vedi?… -

Ultime Notizie dalla rete : Adidas nuovo

Calcio e Finanza

Rilasciata come parte della collezioneOriginals x Star Wars, la nuova scarpa sneaker di ... Il piccolo ma grande Yoda è diventato fonte di ispirazione per questomodello di scarpe che ...Al contrario del colore oro, il logo dell'e quello del club sul petto sono di colore bianco. ... I pantaloncini delkit casalingo della Juventus, come per le passate stagioni, saranno ...All’interno del corso di Alta Formazione” in “Diritto, Etica e Management nel settore sportivo del calcio” presso l’Unical (Università della Calabria), di cui l’agenzia Sporteconomy.it è partner media ...Diamo un'occhiata alle nuove offerte che eBay sta dedicando alle calzature: gli sconti possono arrivare anche al 60%!