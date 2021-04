Adenomiosi uterina: cause, sintomi e trattamento. (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’Adenomiosi è una condizione in cui il rivestimento interno dell’utero (l’endometrio) sfonda la parete muscolare dell’utero (il miometrio). L’Adenomiosi può causare crampi mestruali, pressione addominale inferiore e gonfiore prima del ciclo mestruale e può provocare periodi pesanti. La condizione può essere localizzata in tutto l’utero o localizzata in un punto. Quali sono i sintomi dell’Adenomiosi? Mentre alcune donne con diagnosi di Adenomiosi non hanno sintomi, la malattia può causare: sanguinamento mestruale pesante e prolungato; gravi crampi mestruali; pressione addominale e gonfiore. Chi è a rischio di Adenomiosi? L’Adenomiosi è una condizione comune. Viene diagnosticato più spesso nelle donne di mezza età e nelle donne che hanno avuto figli. ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’è una condizione in cui il rivestimento interno dell’utero (l’endometrio) sfonda la parete muscolare dell’utero (il miometrio). L’può causare crampi mestruali, pressione addominale inferiore e gonfiore prima del ciclo mestruale e può provocare periodi pesanti. La condizione può essere localizzata in tutto l’utero o localizzata in un punto. Quali sono idell’? Mentre alcune donne con diagnosi dinon hanno, la malattia può causare: sanguinamento mestruale pesante e prolungato; gravi crampi mestruali; pressione addominale e gonfiore. Chi è a rischio di? L’è una condizione comune. Viene diagnosticato più spesso nelle donne di mezza età e nelle donne che hanno avuto figli. ...

