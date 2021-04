“Addio | eri il migliore” Lutto nella tv | la fine drammatica del giornalista e conduttore a 44 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 aprile 2021) “Provo immenso dolore per la notizia della morte delDavid Beriain, assassinato insieme al cameraman Roberto Fraile dalle milizie islamiste in Burkina Faso”, inizia così il lungo cordoglio di Roberto Saviano nei confronti del collega in un attentato di stampo jihadista. La ministra degli Esteri spagnola, Arantxa González Laya, ha confermato la morte dei due. David Beriain aveva condotto l’inchiesta Il mondo dei narcos ed era stato ildel programma televisivo Clandestino, dedicato alla criminalità organizzata nel mondo e andato in onda anche in Italia. Beriain era considerato uno dei massimi esponenti europei di giornalismo d’inchiesta. Lui e Roberto Fraile, cameraman di Salamanca, avevano partecipato nel 2017 a un documentario di Hernan Zin intitolato Dying to tell, incentrato sui racconti dei reporter di guerra. Sempre Saviano ...