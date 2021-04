Achille Lauro spiazzante a Le Iene: “Cosa odi di più del tuo lavoro?” “Questa intervista”. Ecco cosa ha detto (Di mercoledì 28 aprile 2021) Achille Lauro ha rilasciato un’intervista a Le Iene dal titolo Vita e Miracoli. L’artista che ha presentato il suo nuovo singolo Marilù nel programma di ItaliaUno e si è fatto poi fare qualche domanda da Nicola Savino. Tra la “noia delle canzoni che ha già fatto” e il “poster di Britney Spears in cameretta”, preferisce Vasco a Ligabue e Jovanotti agli Articolo 31 e “gli sta sulle pal*e il giusto quando lo paragonano a Renato Zero“. Lauro racconta di aver abitato con il fratello dall’età di 14 anni: “Mia madre non sapeva nemmeno facessi musica”. La volta in cui i genitori gli hanno tirato un ceffone, quando si è tinto a 14 anni ma i ceffoni li prende anche da tutte le donne, “perché me li merito”. Alla domanda se il mondo della musica sia maschilista non ha dubbi: “Tutto il mondo è maschilista”. Poi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021)ha rilasciato un’a Ledal titolo Vita e Miracoli. L’artista che ha presentato il suo nuovo singolo Marilù nel programma di ItaliaUno e si è fatto poi fare qualche domanda da Nicola Savino. Tra la “noia delle canzoni che ha già fatto” e il “poster di Britney Spears in cameretta”, preferisce Vasco a Ligabue e Jovanotti agli Articolo 31 e “gli sta sulle pal*e il giusto quando lo paragonano a Renato Zero“.racconta di aver abitato con il fratello dall’età di 14 anni: “Mia madre non sapeva nemmeno facessi musica”. La volta in cui i genitori gli hanno tirato un ceffone, quando si è tinto a 14 anni ma i ceffoni li prende anche da tutte le donne, “perché me li merito”. Alla domanda se il mondo della musica sia maschilista non ha dubbi: “Tutto il mondo è maschilista”. Poi, ...

