Acea Energia incentiva la mobilità sostenibile | lanciata una nuova App per gestire la ricarica delle auto elettriche

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Tra le iniziative dell’Earth Day 2021 c’è anche il lancio dell’Appe-mobility, volta a semplificare la. Annunciata anche l’installazione di 2.200 colonnine dientro il 2024 La rete infrastrutturale italiana si sta lentamente adeguando alla media europea e agli obiettivi concordati nel Green Deal. L’Italia si è classificata nel 2020 al terzo posto della Top10 di stati membri per quanto riguarda la vendita di. Anche il circuito di colonnine diè in costante espansione. In questo mercato strategico sta operando anche, tra le principali società leader nel mercato libero luce e gas, che ha intenzione di porsi come CPO dei ...