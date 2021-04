Accordo Napoli-Konami Il centro tecnico di Castel Volturno si chiamerà “Konami trainig center” Ecco tutti i dettagli

Advertising

claudioruss : Konami annuncia un accordo di collaborazione di lungo periodo con il #Napoli. La partnership nel settore dei videog… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Napoli calcio: accordo con la #Konami - - ImpieriFilippo : RT @Luca_Cilli: La #Fiorentina è vicina ad un accordo sulla base di un contratto biennale con Roberto De Zerbi. Dopo che i discorsi con il… - napolipiucom : Accordo Napoli-Konami. Il centro tecnico di Castel Volturno si chiamerà 'Konami trainig ...… - larampait : Accordo #Konami - #Napoli: cambia anche la denominazione del centro sportivo -

Ultime Notizie dalla rete : Accordo Napoli

..., Roma, Bologna e Torino avremo tempo. Avremo candidati vincenti e unitari entro il mese di maggio ". Come sul coprifuoco, alla fine anche sulla sfiducia a Speranza unnella ...Questo arriva dopo la sottoscrizione di undi collaborazione di lunga durata fra le parti: la licenza elsarà presente in esclusiva nella serie eFootball PES a partire dalla stagione ...La notizia era nell'aria già da qualche giorno, ora è ufficiale: il Napoli si lega a eFootball PES. La società partenopea è l'unica che non partecipa ai campionati eSports della Serie A e oggi il club ...Il Napoli ha un nuovo partner ufficiale per il Centro Sportivo. Dal primo luglio 2021 la struttura sarà denominata SSC Napoli Konami Training Center ...