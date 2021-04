Aborto spontaneo, perché non basta dire: «Provateci di nuovo» (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono 23 milioni le gravidanze che finiscono con un aborto spontaneo nel mondo. È il 15% del totale secondo la rivista Lancet che racconta in un articolo il dopo, la mancanza di sostegni per le coppie che perdono un figlio. Sono tre gli studi che segnalano quanto sia «inconsistente e male organizzato» il supporto alle donne e alle coppie dopo l’interruzione della gravidanza. È poco di più del dire loro: «Provate di nuovo». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono 23 milioni le gravidanze che finiscono con un aborto spontaneo nel mondo. È il 15% del totale secondo la rivista Lancet che racconta in un articolo il dopo, la mancanza di sostegni per le coppie che perdono un figlio. Sono tre gli studi che segnalano quanto sia «inconsistente e male organizzato» il supporto alle donne e alle coppie dopo l’interruzione della gravidanza. È poco di più del dire loro: «Provate di nuovo».

Ultime Notizie dalla rete : Aborto spontaneo Riproduzione e Fecondazione assistita: la Diagnosi genetica preimpianto ... ciò si traduce in termine pratico o in un mancato impianto a livello uterino degli embrioni o in aborto spontaneo. Si capisce pertanto che anche in epoca Covid - 19 in donne con età superiore ai 40 ...

Almeno una donna su 10 subisce un aborto spontaneo nel corso della vita AGI - Agenzia Giornalistica Italia Aborto spontaneo, perché non basta dire: «Provateci di nuovo» Gli studi raccontano di stereotipi e fraintendimenti sul tema aborto spontaneo, a partire dalla ricerca di una motivazione che porta tante donne a passare di medico in medico, di clinica in clinica, s ...

Almeno una donna su 10 subisce un aborto spontaneo nel corso della vita Una gravidanza su sette in tutto il mondo si conclude con un aborto spontaneo, e l’undici per cento delle donne subisce una gravidanza fallita almeno una volta nella vita. Circa 23 milioni di aborti s ...

