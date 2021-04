A Serena Rossi il premio Civicrazia | “Ha promosso l’immagine di Napoli nel mondo” 

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoha vinto ilper l’eccellenza 2021 –”. L’attrice e cantante partenopea ha vinto ilannuale riservato a “chi ha mostrato un particolare impegno in ambito etico e civile” e per quelle persone che “si sono distinte nel campo artistico-culturale per averpartenopea in tutto il mondo”. Sono undici le edizioni delche, dal 2010 ad oggi, hanno visto anche altri nomi illustri tra i vincitori, come Maurizio De Giovanni, Titta Fiore, Aurelio De Laurentiis, Raffaele Cantone, Lina Sastri. Per, dunque, l’ennesima consacrazione dopo il successo in prima serata del varietà di ...