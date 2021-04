A scuola anche d'estate: ecco come funziona il piano del ministro Bianchi (Di mercoledì 28 aprile 2021) GLI ELEMENTI DEL piano Potenziare le competenze nelle materie come matematica, italiano e lingue straniere e realizzare attività educative relative alla musica, allo sport all'arte e al digitale : ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 28 aprile 2021) GLI ELEMENTI DELPotenziare le competenze nelle materiematematica, italiano e lingue straniere e realizzare attività educative relative alla musica, allo sport all'arte e al digitale : ...

Advertising

iocercote_ : @copyofacopx Ai miei ex compagni con iphone durava sì e no il tempo di stare a scuola (5/6 ore), poi è inutile mett… - startzai : RT @LazioInnova: ??? Oggi alle 10 ??Quando la @RegioneLazio innova anche nel mondo della #scuola ?? Presentazione dei pitch degli studenti d… - messveneto : In Friuli la scuola resta aperta anche d’estate: l’ufficio scolastico dice sì, i dirigenti restano perplessi: Il go… - Giorno_Lodi : Scuola di CL Il Comune perde anche l’Appello - ZRAINB3RRY : @lonelyheartv sono un po' stressata per la scuola e in generale ma anche io bene tutto sommato -