«A causa del Covid si rischia che possano volare solo i ricchi» (Di mercoledì 28 aprile 2021) L'obbligo dei tamponi per viaggiare da non vaccinati fa lievitare la spesa finale, svantaggiando alcune fasce della popolazione. Johan Lundgren, Ceo di easyJet chiede spostamenti senza restrizioni tra i Paesi con pochi casi. E attacca i continui aiuti di Stato versati ad Alitalia. Ha parecchi dubbi sull'uso indiscriminato dei tamponi per determinare chi possa volare e chi no: «Il rischio è che solo i ricchi potranno permettersi di prendere un aereo. Sarebbe come riportare l'orologio indietro di 25 anni». Non ha gradito i continui aiuti di Stato versati ad Alitalia: «Alcune compagnie di bandiera sono tra le più inefficienti d'Europa. E non sono né le più grandi, né le più importanti. Sono considerate un orgoglio nazionale, un gioiello del passato, ma non ha senso chiedere di rispettarle: la storia non rappresenta necessariamente il ...

