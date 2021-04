A 7 mesi la figlia di Gigi Hadid è la baby vip più fashion (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Non ci posso credere che la mia bimba abbia sette mesi”, scrive Gigi Hadid sui social per celebrare il traguardo della figlia Khai. Nata a settembre 2020, la primogenita della top model e del cantante Zayn Malik cresce a vista d’occhio, per quello che possiamo vedere. Gigi e Zayn infatti sono molto riservati e fino ad ora hanno svelato pochissimi dettagli della loro routine quotidiana. Una vita nella natura Pare che, per crescere la bambina lontano dagli occhi curiosi della stampa, Gigi Hadid e Zayn Malik si siano ispirati al Blake Lively e Ryan Reynolds, che portano avanti una battaglia a favore della privacy delle tre figlie. Inoltre la famiglia ha deciso di passare gran parte del tempo nella tenuta recentemente acquistata in Pennsylvania, per dare la possibilità a ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Non ci posso credere che la mia bimba abbia sette”, scrivesui social per celebrare il traguardo dellaKhai. Nata a settembre 2020, la primogenita della top model e del cantante Zayn Malik cresce a vista d’occhio, per quello che possiamo vedere.e Zayn infatti sono molto riservati e fino ad ora hanno svelato pochissimi dettagli della loro routine quotidiana. Una vita nella natura Pare che, per crescere la bambina lontano dagli occhi curiosi della stampa,e Zayn Malik si siano ispirati al Blake Lively e Ryan Reynolds, che portano avanti una battaglia a favore della privacy delle tre figlie. Inoltre la famiglia ha deciso di passare gran parte del tempo nella tenuta recentemente acquistata in Pennsylvania, per dare la possibilità a ...

