5 milioni di euro da tenere da parte per le coproduzioni di minoranza (Di mercoledì 28 aprile 2021) È di aprile 2021 il bando indetto dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura. Sono stati messi a disposizione 5 milioni di euro che verranno destinati a opere in coproduzione o compartecipazione internazionale minoritaria. Il bando è suddiviso in due sessioni di valutazione da 2,5 milioni di euro e si potrà fare domanda, per la prima, dal 10 maggio al 4 giugno 2021 e per la seconda dal 6 settembre al 1° ottobre 2021. Requisiti richiesti e misure d'emergenza Per poter accedere al bando bisognerà tenere conto di alcune richieste fondamentali alla partecipazione, vediamole assieme: L'opera in questione dovrà avere, necessariamente, ottenuto la nazionalità italiana provvisoria. La società italiana che andrà a produrre il film dovrà ...

