5 film thriller Netflix da vedere adesso

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 28 aprile 2021)ogni mese propone un sacco di titoli, tra serie tv e. In questo periodo, tra aprile e maggio, sul lato cinematografico ci sono alcunida, giusto per aggiungere un po' di tensione alle serate primaverili – e, magari, fare una pausa dalle maratone di binge watching seriali. «Estraneo a bordo» Con un cast che spazia da Anna Kendrick a Toni Colette, questo titolo è una pellicola di fantascienza piuttosto originale, piùche sci-fi per la tensione della storia. La trama: «Durante una missione su Marte, un clandestino finito a bordo per caso provoca involontariamente danni ingenti ai sistemi di supporto vitale dell'astronave. Con risorse in rapido declino e lo spettro della fine che incombe, l'equipaggio si ritrova di fronte a una decisione inimmaginabile». In streaming ...