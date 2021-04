3 aspetti fondamentali nella ricerca del nuovo business partner (Di mercoledì 28 aprile 2021) Questi non sono più tempi da lupi solitari. Ogni imprenditore, infatti, sa bene che nel lancio del proprio business conviene sempre rivolgersi ad uno o più partner. Si tratta di uno step fondamentale, sia per trovare le risorse necessarie per finanziare la propria attività, sia per poter diversificare i rischi e gli investimenti. Di contro, la ricerca del partner è un’operazione molto delicata, che richiede tempo, studio e un forte impegno, dato che si stanno decidendo le sorti della propria azienda. Ecco perché oggi si vedranno perfetto per le proprie esigenze. Quali caratteristiche dovrebbe avere? La prima cosa da fare è chiedersi quali caratteristiche si cercano nel nuovo partner. C’è ad esempio chi ha bisogno di un vero e proprio finanziatore, dunque di un soggetto in grado ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 28 aprile 2021) Questi non sono più tempi da lupi solitari. Ogni imprenditore, infatti, sa bene che nel lancio del proprioconviene sempre rivolgersi ad uno o più. Si tratta di uno step fondamentale, sia per trovare le risorse necessarie per finanziare la propria attività, sia per poter diversificare i rischi e gli investimenti. Di contro, ladelè un’operazione molto delicata, che richiede tempo, studio e un forte impegno, dato che si stanno decidendo le sorti della propria azienda. Ecco perché oggi si vedranno perfetto per le proprie esigenze. Quali caratteristiche dovrebbe avere? La prima cosa da fare è chiedersi quali caratteristiche si cercano nel. C’è ad esempio chi ha bisogno di un vero e proprio finanziatore, dunque di un soggetto in grado ...

Advertising

FARNetworks : Si parlerà di: – Nuove sfide per il management – Aspetti operativi e di relazione che compongono le parti fond… - AndreaOleandri : RT @Cild2014: ??Autodeterminazione e riconoscimento dei diritti fondamentali, per una persona transgender, significa poter veder riconosciut… - sadape54 : RT @Cild2014: ??Autodeterminazione e riconoscimento dei diritti fondamentali, per una persona transgender, significa poter veder riconosciut… - Cild2014 : ??Autodeterminazione e riconoscimento dei diritti fondamentali, per una persona transgender, significa poter veder r… - RosannaVaroli : @cleghio Io sono in un periodo di crisi rispetto a IV, ho molti dubbi su alcuni aspetti che ritengo fondamentali (c… -