"100mila euro per un'ora". Belen Rodriguez fa crollare la Rai, si muove la Lega: scandalo senza precedenti a Viale Mazzini? (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un grosso caso in Rai. Tutto ruota attorno a Belen Rodriguez, ospite recentemente al programma del venerdì sera in onda su Rai 1, La Canzone Segreta. Nei giorni scorsi si era vociferato circa un compenso-monstre offerto da Viale Mazzini per una singola ospitata. Bene, ora emergono le cifre: secondo quanto riportato dal Giornale, Belen avrebbe incassato ben 100mila euro per poco più di un'ora di presenza. Una cifra che, se fosse confermata, potrebbe creare grossi problemi a Viale Mazzini. Tanto che i parlamentari della Lega hanno già chiesto in commissione di Vigilanza Rai di fare chiarezza al più presto. I primi rumors sul cachet fuori mercato erano arrivati dal settimanale Oggi. Ora, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un grosso caso in Rai. Tutto ruota attorno a, ospite recentemente al programma del venerdì sera in onda su Rai 1, La Canzone Segreta. Nei giorni scorsi si era vociferato circa un compenso-monstre offerto daper una singola ospitata. Bene, ora emergono le cifre: secondo quanto riportato dal Giornale,avrebbe incassato benper poco più di un'ora di pre. Una cifra che, se fosse confermata, potrebbe creare grossi problemi a. Tanto che i parlamentari dellahanno già chiesto in commissione di Vigilanza Rai di fare chiarezza al più presto. I primi rumors sul cachet fuori mercato erano arrivati dal settimanale Oggi. Ora, ...

Advertising

BoldrinDaniela : RT @jacopo_iacoboni: La presidente Eni Lucia Calvosa (ex consigliera della società del Fatto quotidiano) in 7 mesi e mezzo ha avuto 206mila… - ew2435465768 : RT @jacopo_iacoboni: La presidente Eni Lucia Calvosa (ex consigliera della società del Fatto quotidiano) in 7 mesi e mezzo ha avuto 206mila… - GeremiaPaolucci : RT @jacopo_iacoboni: La presidente Eni Lucia Calvosa (ex consigliera della società del Fatto quotidiano) in 7 mesi e mezzo ha avuto 206mila… - romasil1 : RT @anthos555: Con un Paese in crisi economica la Rai da 100mila euro a Belen? ?? - mamopattarini : RT @jacopo_iacoboni: La presidente Eni Lucia Calvosa (ex consigliera della società del Fatto quotidiano) in 7 mesi e mezzo ha avuto 206mila… -