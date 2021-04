Zona gialla, Mastella: “Deluso dalla gente, dei morti non se ne fotte nessuno” (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Clemente Mastella è intervenuto a margine della commemorazione di Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano affrontando anche i principali temi d’attualità riguardanti la città di Benevento alle prese con Recovery fund e Zona gialla. Il primo cittadino ha mostrato forte scetticismo su entrambe le tematiche. Di seguito le sue dichiarazioni: Recovery Fund – “Non ho una buona visione di quanto fatto dal Governo. Il Mezzogiorno è stato fottuto per molti miliardi perché intanto l’Italia ha avuto i 191 miliardi ma al Sud ne arriveranno solo 20. Ci è stato tolto quello che avremmo dovuto avere, ho ascoltato tante imbecillità sui fondi proporzionati alla popolazione, ma non è così. Non è senza cause particolari che 500 miei colleghi sindaci hanno manifestato domenica per recriminare questi soldi che ci hanno ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Clementeè intervenuto a margine della commemorazione di Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano affrontando anche i principali temi d’attualità riguardanti la città di Benevento alle prese con Recovery fund e. Il primo cittadino ha mostrato forte scetticismo su entrambe le tematiche. Di seguito le sue dichiarazioni: Recovery Fund – “Non ho una buona visione di quanto fatto dal Governo. Il Mezzogiorno è stato fottuto per molti miliardi perché intanto l’Italia ha avuto i 191 miliardi ma al Sud ne arriveranno solo 20. Ci è stato tolto quello che avremmo dovuto avere, ho ascoltato tante imbecillità sui fondi proporzionati alla popolazione, ma non è così. Non è senza cause particolari che 500 miei colleghi sindaci hanno manifestato domenica per recriminare questi soldi che ci hanno ...

