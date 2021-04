«You 3» ha finalmente una data di uscita

(Di martedì 27 aprile 2021) La conferma, infine, è arrivata. You, la terza stagione della serie che ha liberato Penn Badgley dalla maschera di Dan Humphrey, sarà rilasciata online nell’ultimo trimestre dell’anno in corso. A rivelarlo, senza parlare nello specifico della sua produzione di punta, è stato Ted Sarandos. «Quello che è successo, nella prima parte di quest’anno, è stato che molti dei progetti che speravamo di rilasciare online sono stati posticipati a causa di ritardi nella post-produzione dovuti alla pandemia. Pensiamo, però, che riusciremo a tornare nella seconda metà dell’anno, certamente nel quarto trimestre, con alcuni dei nostri spettacoli più popolari come The Witcher, You e Cobra Kai», ha dichiarato il Ceo di Netflix, restituendo agli amanti di You la speranza di poter presto dare un seguito alla follia di Joe Goldberg.

3 è in post-produzione: le riprese della nuova stagione Netflix, rallentate dalla pandemia, sono giunte al termine il 25 aprile, e ora gli episodi possono passare alla fase di post-produzione. La produzione della terza stagione di You è finalmente terminata e dovrebbe debuttare su Netflix entro la fine dell'anno.