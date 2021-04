Yasuke: il trailer della serie anime Netflix sul primo samurai africano (Di martedì 27 aprile 2021) La voce di Lakeith Stanfield ci dà il benvenuto nel primo trailer di Yasuke, serie animata dedicata al primo grande samurai nero vissuto nel Giappone del XVI secolo; la serie arriverà su Netflix il 29 aprile. Netflix ha diffuso il trailer della serie anime Yasuke, dedicata al primo samurai africano del mondo. Alla guida del cast vocale di Yasuke troviamo il protagonista di Judas and the Black Messiah Lakeith Stanfield, voce del samurai Yasuke, che incontriamo in voice over in apertura del trailer mentre difende gli oppressi, noncurante ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 aprile 2021) La voce di Lakeith Stanfield ci dà il benvenuto neldianimata dedicata algrandenero vissuto nel Giappone del XVI secolo; laarriverà suil 29 aprile.ha diffuso il, dedicata aldel mondo. Alla guida del cast vocale ditroviamo il protagonista di Judas and the Black Messiah Lakeith Stanfield, voce del, che incontriamo in voice over in apertura delmentre difende gli oppressi, noncurante ...

Advertising

MangaForevernet : ? Yasuke - nuova key visual e trailer dell'anime ? ? - animeemangait : Trailer per Yasuke dello studio MAPPA | - JustNerd_IT : #Yasuke: l'#Anime #Netflix sul primo samurai africano si mostra in un nuovo trailer - Leggi l'articolo completo su:… - badtasteit : #Yasuke: guarda il primo trailer della serie animata di #Netflix ambientata nel mondo dei samurai - suocerag : non è che avessi poi tutto sto interesse per sta cosa, diciamo che non ne avevo proprio, ma poi ho scoperto che il… -