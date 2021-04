Wta 1000 Madrid 2021 | il montepremi e il prize money

Leggi su sportface

(Di martedì 27 aprile 2021) Ile ildel Wtadi, evento in programma dal 29 aprile all’8 maggio. Molte tra le migliori giocatrici al mondo si contenderanno il prestigioso titolo iberico, tra le quali spiccano Ashleigh Barty, Naomi Osaka e Simona Halep, prime 3 teste di serie e maggiori indiziate per il successo finale. Da non sottovalutare Elina Svitolina, Aryna Sabalenka e Petra Kvitova, particolarmente in forma e volenterose di farsi valere sul rosso di. Ilcomplessivo corrisponde a 5 milioni, 228 mila e 930 euro, il 60% in meno rispetto all’edizione 2019, dei quali 315 mila e 160 euro andranno alla vincitrice del torneo, con annessi 1.000 punti ad avvalorare ulteriormente il bottino. Di seguito il ...