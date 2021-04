Advertising

HetzBib : @gionnipa Sì, quella di Woody Allen. - fisco24_info : Rifkin's Festival di Woody Allen in sala dal 6 maggio: In cast commedia Garrell, Gershon e Waltz. Fotografia di Sto… - tuttoteKit : Woody Allen sarà al cinema con il suo Rifkin's Festival #WoodyAllen #tuttotek - Bruno_FNS : @angelica_duti @cirovarriale1 @PaolaDeBiasi10 @alessiomagno1 @FrancoBove1965 @Antonel75055407 @byredo2020 Nunn' da… - marterinn : RT @DarksiderCinema: #RifkinsFestival è il primo grande film internazionale ad arrivare solo al cinema dopo tanti mesi. Tutto quello che c'… -

Ultime Notizie dalla rete : Woody Allen

Arriverà il 6 maggio in Italia, e solo nei cinema, il nuovo film di, 'Rifkin's Festival'. E ad accompagnarne l'uscita c'è proprio una augurio del regista, che tramite la Vision Distribution fa sapere: 'Spero che questo film, in un periodo così difficile, ..."Rifkin's Festival" la nuova commedia scritta e diretta da, uscirà nei cinema italiani dal 6 maggio, distribuita da Vision Distribution debutterà esclusivamente in sala per festeggiare la riapertura nazionale. Una coproduzione Italia - Spagna ...Si torna al cinema! Le date d'uscita fino a settembre, il calendario e i titoli dei film in arrivo nelle sale appena riaperte. Da Nomadland al nuovo ...Woody Allen arriva nei cinema italiani con il suo ultimo film Rifkin's Festival, che sarà uno dei primi film della riapertura delle sale.