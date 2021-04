WhatsApp: come funzioneranno i messaggi che si autodistruggono dopo 24 ore (Di martedì 27 aprile 2021) dopo i messaggi effimeri , la feature di WhatsApp già rilasciata dall'azienda di Mark Zuckerberg e che permette agli utenti di creare dei messaggi in chat che si autodistruggono dopo 7 giorni dall'... Leggi su quotidiano (Di martedì 27 aprile 2021)effimeri , la feature digià rilasciata dall'azienda di Mark Zuckerberg e che permette agli utenti di creare deiin chat che si7 giorni dall'...

Advertising

inutile_canzone : RT @sono_cate: Mi sento male, come se fosse su whatsapp #gaiagozzi - knjayn : non riesco proprio a capire perchè alcuni di voi vedono il messaggiare su whatsapp come il male, è di certo mille v… - sono_cate : Mi sento male, come se fosse su whatsapp #gaiagozzi - Franci_arf : perdere tutte le conversazioni di whatsapp come segno del destino o solo un altro motivo per odiare l’incompatibili… - RagnacciG : -Ah Giusè ma ne mi sorella ne il compagno te trovano su whatsapp..come mai? +Forse perché è da luglio 2020 che me d… -