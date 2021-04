West Side Story arriverà prossimamente nelle sale italiane

(Di martedì 27 aprile 2021) The Walt Disney Company ha rilasciato il primo trailer del nuovo adattamento cinematografico del musical, diretto dal regista vincitore dell’Academy Award® Steven Spielberg, che. Diretto dal vincitore dell’Academy Award® Steven Spielberg, da una sceneggiatura del vincitore del Premio Pulitzer e del Tony Award® Tony Kushner,racconta la classica storia delle feroci rivalità e dei giovani amori nella New York del 1957. La rivisitazione dell’amato musical è interpretata da Ansel Elgort (Tony), Rachel Zegler (María), Ariana DeBose (Anita), David Alvarez (Bernardo), Mike Faist (Riff), Josh Andrés Rivera (Chino), Ana ...

La notte degli Oscar , come al solito, è stata anche un'occasione per presentare i nuovi progetti cinematografici in arrivo. Tra questi c'è anche l'adattamento del musical "Story " diretto da Steven Spielberg . Non ha ancora una data d'uscita italiana ma intanto possiamo dare un'occhiata alle prime immagini diffuse con il trailer. La storia è ambientata nella ...Il trailer di 'Story' svela l'adattamento per il grande schermo di un classico dei musical del regista Steven Spielberg .Story: trailer e cast Durante la celebrazione degli Academy Awards del ...IL PRIMO TRAILER E IL POSTER DEL FILM DI STEVEN SPIELBERG WEST SIDE STORY. Il nuovo adattamento cinematografico del musical ...