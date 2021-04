Von der Leyen: «L’Unione Europea aprirà agli americani vaccinati» (Di martedì 27 aprile 2021) Quest’estate l’Unione Europea aprirà le porte ai turisti americani, se vaccinati. Lo ha annunciato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, in un’intervista al New York Times. «Gli americani, a quanto vedo, usano vaccini approvati dall’Ema (Agenzia europea per i medicinali). Questo permetterà la libera circolazione e i viaggi nell’Unione europea», ha spiegato. «Perché una cosa è chiara: tutti i 27 Stati membri accetteranno, incondizionatamente, tutti coloro che sono vaccinati con i vaccini approvati dall’Ema». L’Agenzia ha approvato tutti e tre i vaccini utilizzati negli Stati Uniti, vale a dire Moderna, Pfizer/BioNTech e Johnson & Johnson. Leggi su vanityfair (Di martedì 27 aprile 2021) Quest’estate l’Unione Europea aprirà le porte ai turisti americani, se vaccinati. Lo ha annunciato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, in un’intervista al New York Times. «Gli americani, a quanto vedo, usano vaccini approvati dall’Ema (Agenzia europea per i medicinali). Questo permetterà la libera circolazione e i viaggi nell’Unione europea», ha spiegato. «Perché una cosa è chiara: tutti i 27 Stati membri accetteranno, incondizionatamente, tutti coloro che sono vaccinati con i vaccini approvati dall’Ema». L’Agenzia ha approvato tutti e tre i vaccini utilizzati negli Stati Uniti, vale a dire Moderna, Pfizer/BioNTech e Johnson & Johnson.

