Volkswagen ID 4 GTX | il SUV sportivo elettrico è pronto al debutto | nuovo teaserHDblog it

Advertising

HDmotori : Volkswagen ID.4 GTX, il SUV sportivo elettrico è pronto al debutto: nuovo teaser - codognovw : RT @Volkswagen_IT: Volkswagen ID.4 GTX sta arrivando!? ?? Scoprila in anteprima mondiale il 28 aprile sui nostri canali social ?? https://t.c… - Volkswagen_IT : Volkswagen ID.4 GTX sta arrivando!? ?? Scoprila in anteprima mondiale il 28 aprile sui nostri canali social ??… - infoiteconomia : Volkswagen: è GTX il nome delle elettriche sportive - infoiteconomia : Volkswagen, GTX diventa la nuova firma sportiva della gamma ID. -

Ultime Notizie dalla rete : Volkswagen GTX

Domani, 28 aprile,presenterà ufficialmente la ID.4, sostanzialmente la versione sportiva del suo SUV elettrico . In attesa del debutto, la casa automobilistica tedesca ha condiviso un video teaser del ...LaID.4 è stata appena lanciata, e sarà seguita dalla ID.5 che dovrebbe arrivare alla fine ... Inoltre, come per la ID.4, potremmo aspettarci - anche in questo caso - una versionecon due ...Volkswagen ha condiviso un nuovo teaser della ID.4 GTX in cui si vedono alcuni dettagli estetici del SUV sportivo elettrico.La sportiva elettrica è ormai pronta a svelarsi del tutto. Scatto da 0 a 100 km/h in circa 6 secondi e dettagli unici per la prima GTX. Foto e video.