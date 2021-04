Vivo V21 5G e Vivo V21e si lanciano nella fascia media con grande carisma (Di martedì 27 aprile 2021) Vivo presenta gli smartphone Vivo V21 5G e Vivo V21e rispettivamente con Android 11, mediaTek Dimensity 800U e Snapdragon 720G L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 27 aprile 2021)presenta gli smartphoneV21 5G erispettivamente con Android 11,Tek Dimensity 800U e Snapdragon 720G L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Vivo V21 5G e Vivo V21e si lanciano nella fascia media con grande carisma - Litu_ck : RT @91mobiles: Vivo V21 5G, Vivo V21e with AMOLED display, 64MP camera launched: price, specs - 91mobiles : Vivo V21 5G, Vivo V21e with AMOLED display, 64MP camera launched: price, specs - PuntoCellulare : I nuovi smartphone Vivo V21, V21 5G e V21e sono stati presentati ufficialmente oggi, come preannunciato dalla casa… - gigibeltrame : vivo V21, V21 5G, V21e ufficiali: la selfie-cam ha il flash e la stabilizzazione OIS #digilosofia… -