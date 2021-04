Vivo: il teaser del film animato musicale con Lin-Manuel Miranda (Di martedì 27 aprile 2021) Lin-Manuel Miranda dà voce al protagonista di Vivo, un nuovo film animato in arrivo su Netflix di cui è stato diffuso il teaser. Vivo è il nuovo film animato musicale prodotto da Sony Pictures Animation che vede impegnato Lin-Manuel Miranda nel ruolo del protagonista e il primo teaser condiviso da Netflix regala le prime sequenze dell'atteso progetto. Nel filmato viene introdotto il simpatico protagonista, Vivo, mostrato mentre si esibisce per la gioia degli spettatori suonando e cantando. Vivo è stato diretto da Kirk DeMicco e avrà al centro un kinkajou, con la voce di Lin-Manuel ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 aprile 2021) Lin-dà voce al protagonista di, un nuovoin arrivo su Netflix di cui è stato diffuso ilè il nuovoprodotto da Sony Pictures Animation che vede impegnato Lin-nel ruolo del protagonista e il primocondiviso da Netflix regala le prime sequenze dell'atteso progetto. Nelato viene introdotto il simpatico protagonista,, mostrato mentre si esibisce per la gioia degli spettatori suonando e cantando.è stato diretto da Kirk DeMicco e avrà al centro un kinkajou, con la voce di Lin-...

