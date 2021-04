Vittorio Garrone compie gli anni | Antonella Clerici gli dedica una canzone Foto

(Di martedì 27 aprile 2021) Una giornata di festa oggi perchepost,e canzoni aper il suo compleanno. Immediati sui social gli auguri per il suo compagno che spegne 55 candeline. “Auguri amore mio…” inizia nel modo più semplice il post di auguri diche conferma qual è la felicità che lega entrambi: “Noi, i nostri figli, i cani, il bosco. Ci completiamo… forever”. Nello scatto scelto per gli auguri aci sono loro due, c’è il cane chegli ha regalato prima di trasferirsi in Piemonte, c’è uno scorcio del loro bosco. Tra le storie di Instagram un’altradel suocon una dolce ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Garrone

Ultime Notizie Flash

Antonella Clerici fa gli auguri di compleanno al compagno: 'Ci completiamo' Ha voluto usare i social per fare gli auguri di compleanno al compagno. Antonella Clerici ha dato il via alla giornata pubblicando su Instagram ...Si tratta del compagno, petroliere, con il quale la donna vive in provincia di Alessandria in una grande tenuta immersa nella natura. E' proprio con un'immagine bucolica che ha ...Una giornata di festa oggi per Antonella Clerici che dedica post, foto e canzoni a Vittorio Garrone per il suo compleanno. Immediati sui social gli auguri per il suo compagno che spegne 55 candeline.Antonella Clerici fa gli auguri di compleanno al compagno Vittorio Garrone: "Ci completiamo" Ha voluto usare i social per fare gli auguri di compleanno al ...