"Vietato dire la verità", Coronavirus, Italia maglia nera: i numeri che non vogliono farci leggere (Di martedì 27 aprile 2021) L'India ha una popolazione di un miliardo e quattrocento milioni. Forse questo numero è troppo grosso per chi informa gli Italiani, forse all'esame di giornalismo le proporzioni venivano considerate un attentato alla democrazia o forse più semplicemente un esercito di servi incapaci di ragionare si allinea senza pensarci più di tanto alla narrazione dominante. E la narrazione dominante oggi è l'India, che ha un numero di contagiati enorme e un numero di vittime raccapricciante; la variante indiana rischia di bucare i vaccini, quindi bisogna prestare grande attenzione a quello che avviene in quel paese.Il confronto con gli altri - I numeri, i benedetti numeri, sono diventati eversivi. L'Italia continua ad avere più morti per milione di abitanti rispetto agli Stati Uniti, al Brasile del diavolo Bolsonaro, alla Gran ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) L'India ha una popolazione di un miliardo e quattrocento milioni. Forse questo numero è troppo grosso per chi informa glini, forse all'esame di giornalismo le proporzioni venivano considerate un attentato alla democrazia o forse più semplicemente un esercito di servi incapaci di ragionare si allinea senza pensarci più di tanto alla narrazione dominante. E la narrazione dominante oggi è l'India, che ha un numero di contagiati enorme e un numero di vittime raccapricciante; la variante indiana rischia di bucare i vaccini, quindi bisogna prestare grande attenzione a quello che avviene in quel paese.Il confronto con gli altri - I, i benedetti, sono diventati eversivi. L'continua ad avere più morti per milione di abitanti rispetto agli Stati Uniti, al Brasile del diavolo Bolsonaro, alla Gran ...

