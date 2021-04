VIDEO Real Madrid-Chelsea 1-1 | Highlights | gol e sintesi | Benzema risponde a Pulisic in Champions League

(Di mercoledì 28 aprile 2021)hanno pareggiato per 1-1 nella semifinale d’andata della2021 di calcio. Gli spagnoli non sono riusciti a imporsi tra le mura amiche dell’Alfredo di Stefano Stadium, dove gli inglesi hanno agguantato un preziosissimo pareggio con gol. La qualificazione alla finale si deciderà nell’incontro di ritorno. Al 14? ilgli inglesi passano in vantaggio: lancio di Rudiger,scatta sul filo del fuorigioco, aggancia il pallone e rientra sul destro, depositando poi in rete. Gli spagnoli reagiscono ecolpisce il palo al 23?, poi sei minuti più tardi agguanta il pareggio: calcio d’angolo, torre di Casemiro, Eder Militao spizza estoppa di petto, scaraventando la sfera in rete. ...

Nel secondo tempo dominio territoriale del Chelsea, con ilcostretto sulla difensiva a chiudere ogni varco. Il tabellino diMadrid - Chelsea 1 - 1 ( GLI HIGHLIGHTS ) 14' Pulisic (C), 29' ...di Fabio Belli) PROBABILI FORMAZIONI PSG MANCHESTER CITY/ Diretta tv, Foden come falso nove? DIRETTAMADRID CHELSEA IN STREAMINGE TV: COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv diMadrid ...Andata delle semifinali della massima competizione europea. L'ex allenatore lancia messaggi d'amore a De Laurentiis. La perizia mette nei guai i medici di Maradona. Nel campionato di calcio israeliano ...In Champions League la gara d'andata della semifinale tra Real Madrid e Chelsea termina 1-1. La squadra di Tuchel passa in vantaggio con Pulisic, ma al 29' arri ...