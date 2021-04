Video Grillo | giornalista | “Pentito?” E lui fa il segno ‘V’

(Di martedì 27 aprile 2021) Bepperesta in silenzio dopo il clamore suscitato dalnel quale difende il figlio Ciro, indagato per stupro insieme ad altri tre ragazzi. Il fondatore del Movimento 5 Stelle è stato raggiunto davanti alla sua villa da unadel programma ‘DiMartedì’. “Come sta? Si èdi aver fatto quel?”, è la prima domanda che resta senza risposta. “Pensa di aver fatto male a suo figlio e all’indagine?”, lo incalza la, ricevendo come unica replica il gesto con le dita diche fa ildella ‘V’. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

