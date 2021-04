Video Grillo, giornalista: “Pentito?”. E lui fa il segno ‘V’ (Di martedì 27 aprile 2021) Beppe Grillo resta in silenzio dopo il clamore suscitato dal Video nel quale difende il figlio Ciro, indagato per stupro insieme ad altri tre ragazzi. Il fondatore del Movimento 5 Stelle è stato raggiunto davanti alla sua villa da una giornalista del programma ‘DiMartedì’. “Come sta? Si è Pentito di aver fatto quel Video?”, è la prima domanda che resta senza risposta. “Pensa di aver fatto male a suo figlio e all’indagine?”, lo incalza la giornalista, ricevendo come unica replica il gesto con le dita di Grillo che fa il segno della ‘V’. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 27 aprile 2021) Bepperesta in silenzio dopo il clamore suscitato dalnel quale difende il figlio Ciro, indagato per stupro insieme ad altri tre ragazzi. Il fondatore del Movimento 5 Stelle è stato raggiunto davanti alla sua villa da unadel programma ‘DiMartedì’. “Come sta? Si èdi aver fatto quel?”, è la prima domanda che resta senza risposta. “Pensa di aver fatto male a suo figlio e all’indagine?”, lo incalza la, ricevendo come unica replica il gesto con le dita diche fa ildella ‘V’. L'articolo proviene da Italia Sera.

