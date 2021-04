Via il coprifuoco e in estate discoteche all’aperto: la lezione di San Marino (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr – Nell’Italia del «salvatore della patria» Mario Draghi, le riaperture si stanno rivelando un clamoroso flop. Peraltro ampiamente prevedibile: tra proroga del coprifuoco, permessi validi esclusivamente all’aperto ecc. ecc., alla fine non ha riaperto quasi nessuno. E mentre l’Italia annaspa, c’è chi invece si sta tirando fuori dal pantano. Stiamo parlando della Repubblica di San Marino, che non solo ha abolito il coprifuoco, ma sta anche pensando a riaprire le discoteche. Tutte cose, insomma, che gli italiani possono vedere solo col binocolo. San Marino abolisce il coprifuoco Nella giornata di ieri, infatti, a San Marino è finito il coprifuoco: bar e ristoranti possono restare aperti fino all’ora che vogliono, e non ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr – Nell’Italia del «salvatore della patria» Mario Draghi, le riaperture si stanno rivelando un clamoroso flop. Peraltro ampiamente prevedibile: tra proroga del, permessi validi esclusivamenteecc. ecc., alla fine non ha riaperto quasi nessuno. E mentre l’Italia annaspa, c’è chi invece si sta tirando fuori dal pantano. Stiamo parlando della Repubblica di San, che non solo ha abolito il, ma sta anche pensando a riaprire le. Tutte cose, insomma, che gli italiani possono vedere solo col binocolo. Sanabolisce ilNella giornata di ieri, infatti, a Sanè finito il: bar e ristoranti possono restare aperti fino all’ora che vogliono, e non ...

