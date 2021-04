Vestirsi di bianco: i consigli per uno stile luminoso come la primavera! (Di martedì 27 aprile 2021) Con l’arrivo della bella stagione, Vestirsi di bianco diventa quasi un’esigenza per garantirci freschezza e sentirci in armonia con la natura. Ma se da una parte si tratta di un colore facilmente abbinabile, dall’altra spesso manca il coraggio di osare e di indossarlo senza problemi. Questa tinta così versatile, attira l’attenzione laddove il total black della stagione fredda, ci faceva sentire protette e nascoste. Ma invertire la rotta si può, ecco i consigli giusti per indossare il bianco e sentirsi perfette! Curiose? Iniziamo! Alzi la mano chi non ha nel guardaroba una t-shirt o una camicia bianca? Nessuna, ovviamente! Sono gli indumenti per eccellenza “salva outfit“! Declinatele così: per un look casual e sportivo, bastano in paio di sneakers e di jeans, per un incontro con le amiche di sempre, indossatela con ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 27 aprile 2021) Con l’arrivo della bella stagione,didiventa quasi un’esigenza per garantirci freschezza e sentirci in armonia con la natura. Ma se da una parte si tratta di un colore facilmente abbinabile, dall’altra spesso manca il coraggio di osare e di indossarlo senza problemi. Questa tinta così versatile, attira l’attenzione laddove il total black della stagione fredda, ci faceva sentire protette e nascoste. Ma invertire la rotta si può, ecco igiusti per indossare ile sentirsi perfette! Curiose? Iniziamo! Alzi la mano chi non ha nel guardaroba una t-shirt o una camicia bianca? Nessuna, ovviamente! Sono gli indumenti per eccellenza “salva outfit“! Declinatele così: per un look casual e sportivo, bastano in paio di sneakers e di jeans, per un incontro con le amiche di sempre, indossatela con ...

s4sstilinski : bisognava vestirsi di bianco ed io non avevo capito un cazzo #winsmazeparty - ElUniversodelM1 : Vestirsi di bianco è Più elegante del nero - whitenoisedept_ : Essere il nerino più nerino del mondo e vestirsi in completo bianco nel bel mezzo del deserto: a cultural reset. - _emptyfragment : quanto è bello vestirsi di bianco - orchideaisalone : @saraellex @oroediamanti_ Beh ora per vestirsi di bianco o beige c'è tutta la vita, un bambino piccolo lo vestirei… -