Verona | riapre il parco Natura Viva di Bussolengo dopo 252 giorni di chiusura | sopravvissuto grazie alle donazioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 aprile 2021)252diimposti dall’emergenza Covid, riaprirà mercoledì 28 aprile ildi, in provincia di. Durante il periodo di, è stato il pubblico a sostenerlo, donando fondi per la gestione degli animali ospitati e ai 25 progetti di conservazione delle specie a rischio di estinzione. Tra adozioni e, migliaia di persone e moltissime aziende hanno versato una cifra che complessivamente copre un mese intero delchiuso.9 di domani sarà il piccolo Kanha, l’unico esemplare di avvoltoio reale indiano nato in cattività ad accogliere i visitatori della nuova stagione del...