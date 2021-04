Variante indiana, positivi in Veneto dopo pellegrinaggio sul Gange. 'Famiglia non contagiata' (Di martedì 27 aprile 2021) Il video delle migliaia di devoti che si erano immersi nel fiume , violando le norme anti - , avevano subito fatto il giro del mondo. Ora quelle immagini tornano d'attualità in : padre e figlia veneti,... Leggi su leggo (Di martedì 27 aprile 2021) Il video delle migliaia di devoti che si erano immersi nel fiume , violando le norme anti - , avevano subito fatto il giro del mondo. Ora quelle immagini tornano d'attualità in : padre e figlia veneti,...

Advertising

Adnkronos : #Varianteindiana, #Crisanti: “Potrebbe sfuggire al vaccino, non dovevamo riaprire”. - TgLa7 : Covid: #Zaia, variante #indiana individuata anche in Veneto 'Si tratta di due cittadini indiani di Bassano, padre… - MediasetTgcom24 : Veneto, variante indiana: positivi erano stati in pellegrinaggio Gange #covid - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Veneto, variante indiana: positivi erano stati in pellegrinaggio Gange #covid - Emer1678 : RT @Miti_Vigliero: I Sikh positivi a Latina non hanno la variante indiana -