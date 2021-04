Variante indiana in Veneto, come si è contagiata la famiglia (Di martedì 27 aprile 2021) Dal pellegrinaggio sul Gange ai tamponi negativi, ecco come la Variante indiana è arrivata in Veneto. VERONA – come la Variante indiana è arrivata in Veneto? Le autorità sanitarie hanno iniziato una indagine epidemiologica per capire se ci sono altri casi nella regione, ma la famiglia risultata positiva a questa mutazione ha contratto molto probabilmente il virus in patria. Variante indiana in Veneto, ecco come è arrivata come successo per i primi casi di Covid, anche la Variante indiana è stata importata in Veneto. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la famiglia ... Leggi su newsmondo (Di martedì 27 aprile 2021) Dal pellegrinaggio sul Gange ai tamponi negativi, eccolaè arrivata in. VERONA –laè arrivata in? Le autorità sanitarie hanno iniziato una indagine epidemiologica per capire se ci sono altri casi nella regione, ma larisultata positiva a questa mutazione ha contratto molto probabilmente il virus in patria.in, eccoè arrivatasuccesso per i primi casi di Covid, anche laè stata importata in. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la...

