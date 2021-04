Variante indiana in Italia, sintomi e vaccino: cosa sappiamo (Di martedì 27 aprile 2021) La nuova Variante indiana del Covid-19, che sta provocando migliaia di contagi al giorno nel paese asiatico, spaventa l’Europa e l’Italia, dove ieri sono stati diagnosticati due casi a Bassano del Grappa, in Veneto. I suoi effetti, ovvero se sia più pericolosa per contagiosità, letalità e resistenza ai vaccini, sono ancora in corso di valutazione. Ma cosa sappiamo di questa mutazione? E fino a che punto dobbiamo preoccuparci, anche in considerazione della compagna vaccinale. Variante indiana, cosa sappiamo Scoperta per la prima volta ad ottobre nel Maharashtra, stato dell’India Centro-occidentale, conosciuto per la capitale Mumbai, la Variante è identificata come B.1.617. La sua caratteristica principale è che ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 aprile 2021) La nuovadel Covid-19, che sta provocando migliaia di contagi al giorno nel paese asiatico, spaventa l’Europa e l’, dove ieri sono stati diagnosticati due casi a Bassano del Grappa, in Veneto. I suoi effetti, ovvero se sia più pericolosa per contagiosità, letalità e resistenza ai vaccini, sono ancora in corso di valutazione. Madi questa mutazione? E fino a che punto dobbiamo preoccuparci, anche in considerazione della compagna vaccinale.Scoperta per la prima volta ad ottobre nel Maharashtra, stato dell’India Centro-occidentale, conosciuto per la capitale Mumbai, laè identificata come B.1.617. La sua caratteristica principale è che ...

Advertising

Adnkronos : #Varianteindiana, #Crisanti: “Potrebbe sfuggire al vaccino, non dovevamo riaprire”. - TgLa7 : Covid: #Zaia, variante #indiana individuata anche in Veneto 'Si tratta di due cittadini indiani di Bassano, padre… - MediasetTgcom24 : Covid, Zaia: variante indiana individuata anche in Veneto #veneto - sconticchio : @Cartabellotta Infatti... - anzaloneroberto : @valy_s se è indiana la variante, in india non fa molto danno, a differenza di quel che dicono i numeri sono differ… -