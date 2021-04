Variante indiana in Italia, Crisanti: “Potrebbe sfuggire a vaccino” (Di martedì 27 aprile 2021) La Variante indiana del covid “ha un alto indice di contagiosità” e Potrebbe “in qualche modo sfuggire al vaccino”. Sono le parole del professor Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova, a Sky TG24 durante Buongiorno. Dal 26 aprile in Italia è stata ripristinata la zona gialla con nuove regole per spostamenti, bar, ristoranti e scuola. Le riaperture per Crisanti sono “intempestive”: “Bisognava aspettare ancora un po’ per far diminuire la pressione sul sistema sanitario, manca un’infrastruttura per controllare le varianti. Non penso sia un approccio corretto, è un compromesso”. Nel mondo l’epidemia non si ferma. Spiccano le drammatiche situazioni di Brasile e India, che rappresentano “il risultato ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 aprile 2021) Ladel covid “ha un alto indice di contagiosità” e“in qualche modoal”. Sono le parole del professor Andrea, direttore del dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova, a Sky TG24 durante Buongiorno. Dal 26 aprile inè stata ripristinata la zona gialla con nuove regole per spostamenti, bar, ristoranti e scuola. Le riaperture persono “intempestive”: “Bisognava aspettare ancora un po’ per far diminuire la pressione sul sistema sanitario, manca un’infrastruttura per controllare le varianti. Non penso sia un approccio corretto, è un compromesso”. Nel mondo l’epidemia non si ferma. Spiccano le drammatiche situazioni di Brasile e India, che rappresentano “il risultato ...

