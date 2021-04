Variante indiana in Italia: cosa si sa su caratteristiche e efficacia vaccini (Di martedì 27 aprile 2021) La Variante indiana è l'ultima mutazione del coronavirus salita alla ribalta mediatica. Per gli scienziati non è una sorpresa che il virus muti, tenuto conto che si tratta di un processo atteso dalla virologia. Il rischio che si teme è che, alla fine, possano finire per emergere varianti resistenti ai vaccini. Ed è proprio per questo che si chiede che la vaccinazione sia il più rapida possibile, per evitare uno scenario che potrebbe, senza alimentare allarmismi inutili, quantomeno rallentare il processo di uscita dal tunnel Covid. Variante indiana in Veneto La notizia è che il ceppo indiano del virus è stato già individuato in Veneto. Ad annunciarlo è stato il governatore del Veneto Luca Zaia che ha segnalato il fatto che la Variante sia stata riscontrata in due persone residenti a ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 27 aprile 2021) Laè l'ultima mutazione del coronavirus salita alla ribalta mediatica. Per gli scienziati non è una sorpresa che il virus muti, tenuto conto che si tratta di un processo atteso dalla virologia. Il rischio che si teme è che, alla fine, possano finire per emergere varianti resistenti ai. Ed è proprio per questo che si chiede che la vaccinazione sia il più rapida possibile, per evitare uno scenario che potrebbe, senza alimentare allarmismi inutili, quantomeno rallentare il processo di uscita dal tunnel Covid.in Veneto La notizia è che il ceppo indiano del virus è stato già individuato in Veneto. Ad annunciarlo è stato il governatore del Veneto Luca Zaia che ha segnalato il fatto che lasia stata riscontrata in due persone residenti a ...

