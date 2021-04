Variante indiana, Crisanti: "Infettività elevata" (Di martedì 27 aprile 2021) Milano - Con la Variante indiana del Covid 19 non si scherza. Parola di Andrea Crisanti . "Le misure annunciate dal ministro Speranza di bloccare i voli dall'India - spiega il virologo - sono ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 27 aprile 2021) Milano - Con ladel Covid 19 non si scherza. Parola di Andrea. "Le misure annunciate dal ministro Speranza di bloccare i voli dall'India - spiega il virologo - sono ...

Advertising

Adnkronos : #Varianteindiana, #Crisanti: “Potrebbe sfuggire al vaccino, non dovevamo riaprire”. - TgLa7 : Covid: #Zaia, variante #indiana individuata anche in Veneto 'Si tratta di due cittadini indiani di Bassano, padre… - MediasetTgcom24 : Covid, Zaia: variante indiana individuata anche in Veneto #veneto - GuidoPalanza : RT @nonexpedit: Variante inglese, variante brasiliana, variante indiana è gergo scacchistico per ricordarci che la nostra libertà è sotto s… - MinaA8I96793095 : RT @valy_s: #COVID19 La narrazione sulla VARIANTE INDIANA procede come quella inglese: -blocco dei voli -#Lesperti vari tipo #Crisanti che… -