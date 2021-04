Valentina Cenni | chi è la moglie di Stefano Bollani? Età | figli | marito | carriera | Instagram

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Cenni

... la fidanzata Edoardo Bennato Oggi, lunedì 26 aprile, inizia l'ultima settimana di " Via dei Matti numero 0 ", il programma di Stefano Bollani e, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.Successivamente si è sposato con l'attricenasce a Riccione il 14 marzo 1982 ed ha da poco compiuto 39 anni. Oltre al teatro, lavanta diverse apparizioni sul piccolo ...Valentina Cenni è la moglie di Stefano Bollani con il quale conduce Via dei matti n°0. Andiamo a conoscerla meglio.Stefano Bollani è il personaggio straordinario che conduce il programma RaiTre Via dei Matti numero 0. Tutto su di lui?