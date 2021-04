Vaccino Johnson & Johnson | plausibile un ruolo causale in rare trombosi

(Di martedì 27 aprile 2021) «Una combinazione die trombocitopenia, in alcuni casi accompagnate da sanguinamento, è stata osservata molto raramente in seguito alla vaccinazione con Covid-19 Vaccine Janssen. Un...

...è considerato plausibile'. A riportarlo è una 'nota informativa importante concordata con le attività regolatorie europee ed italiane', scritta da Janssen, l'azienda farmaceutica di&...Si è registrato a San Francisco, negli Stati Uniti, un rarissimo caso di trombosi in un uomo a cui era stata somministrata una dose del. Nel paziente, stando a quanto ha riportato il San Francisco Chronicles , si è sviluppato un trombo potenzialmente pericoloso ma le sue attuali condizioni di salute, come ...Nota informativa della Janssen: «In questa fase non sono stati individuati fattori di rischio specifici». Il siero ha avuto il via libera dall'Ema il 20 aprile e due giorni sono iniziate le somministr ...Vaccino Johnson&Johnson, l'azienda farmaceutica Janssen riporta che «rare trombosi sono plausibili in seguito alla vaccinazione». E l'Agenzia Italiana ...