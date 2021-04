Vaccino Johnson & Johnson e trombosi, per Janssen “nesso plausibile” (Di martedì 27 aprile 2021) Tra il Vaccino Johnson & Johnson e i rari casi di trombosi -esaminati dall’Ema recentemente- c’è un nesso “plausibile”. E’ la Janssen, azienda produttrice del farmaco, a fare il punto sul Vaccino finito sotto i riflettori per le news su eventuali effetti collaterali e a sottolineare l’importanza di osservare sintomi di tromboembolia o trombocitopenia. “E’ stata osservata, molto raramente, dopo l’immunizzazione con il Vaccino Janssen, una combinazione di trombosi e trombocitopenia, in alcuni casi accompagnate da sanguinamento. Un ruolo causale è considerato plausibile”, sottolinea una nota informativa della Janssen ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 aprile 2021) Tra ile i rari casi di-esaminati dall’Ema recentemente- c’è un”. E’ la, azienda produttrice del farmaco, a fare il punto sulfinito sotto i riflettori per le news su eventuali effetti collaterali e a sottolineare l’importanza di osservare sintomi di tromboembolia o trombocitopenia. “E’ stata osservata, molto raramente, dopo l’immunizzazione con il, una combinazione die trombocitopenia, in alcuni casi accompagnate da sanguinamento. Un ruolo causale è considerato”, sottolinea una nota informativa della...

