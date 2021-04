Vaccino Johnson & Johnson e trombosi: ‘Nesso plausibile’, lo conferma l’azienda produttrice Janssen (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo lo stop momentaneo negli Stati Uniti, la valutazione positiva dell’Ema e il via libera alle somministrazioni in Italia, ora si torna a parlare di nuovo del monodose Johnson & Johnson. Al centro la possibile correlazione tra il Vaccino e i rarissimi casi di trombosi, proprio come era accaduto anche con AstraZeneca. A chiarire ogni dubbio ci ha pensato la casa produttrice, l’azienda farmaceutica Janseen, per la quale “un ruolo causale del Vaccino è considerato plausibile”. Una nota della società concordata con l’Ema e pubblicata poi sul sito dell’Aifa. Leggi anche: Come curare il Covid a casa: le nuove linee guida per le cure domiciliari Vaccino Johnson ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo lo stop momentaneo negli Stati Uniti, la valutazione positiva dell’Ema e il via libera alle somministrazioni in Italia, ora si torna a parlare di nuovo del monodose. Al centro la possibile correlazione tra ile i rarissimi casi di, proprio come era accaduto anche con AstraZeneca. A chiarire ogni dubbio ci ha pensato la casafarmaceutica Janseen, per la quale “un ruolo causale delè considerato plausibile”. Una nota della società concordata con l’Ema e pubblicata poi sul sito dell’Aifa. Leggi anche: Come curare il Covid a casa: le nuove linee guida per le cure domiciliari...

Advertising

SkyTG24 : Covid, vaccino Johnson & Johnson, Janssen: 'Plausibile ruolo causale in rare trombosi' - FontanaPres : Ieri in Lombardia abbiamo superato le 65.000 dosi somministrate in un solo giorno e oggi arrivano le prime dosi del… - ilpost : Cosa ha detto l’EMA sul vaccino Johnson & Johnson - CorriereCitta : Vaccino Johnson & Johnson e trombosi: ‘Nesso plausibile’, lo conferma l’azienda produttrice Janssen - Bubu_Inter : RT @ilmessaggeroit: Vaccino Johnson and Johnson, lo studio: «Efficace su varianti brasiliana e sudafricana, 85% su forme gravi, 100% su ric… -