Vaccino | in arrivo alle Regioni 2 | 2 milioni di dosi Pfizer

ROMA (ITALPRESS) – Sono 2,2 milioni le dosi di Vaccino Pfizer che verranno distribuite a partire da domani mattina alle Regioni/Province autonome. L'afflusso in Italia del Vaccino è iniziato nella giornata di oggi e si concluderà domani, quando – a seguire – partiranno tutte le consegne dirette verso le oltre 200 strutture sanitarie designate dalle Regioni. A comunicarlo la struttura commissariale, sottolineando che "il lotto di Pfizer è il più consistente in assoluto tra quelli approvvigionati dall'inizio della campagna vaccinale, e porterà a oltre 22,4 milioni la cifra dei vaccini finora consegnati alle Regioni per le somministrazioni, che hanno intanto superato quota ...

