Vaccino Coronavirus, in arrivo domani 2,2 milioni di dosi Pfizer: tutto quello che c'è da sapere (Di martedì 27 aprile 2021) A partire da domani verrà distribuito in Italia un quantitativo non indifferente di dosi del Vaccino Pfizer Biontech che servirà per imprimere una marcia in più alla campagna di vaccinazione. Oltre 2 milioni di dosi, si tratta del maggior quantitativo ricevuto fino a questo momento, varcheranno i confini della penisola per esser distribuite alle regioni. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, 939 positivi: Roma a quota 400, dati di oggi 27 aprile "Il lotto Pfizer è il più consistente in assoluto tra quelli approvvigionati dall'inizio della campagna vaccinale e porterà a oltre 22,4 milioni la cifra dei vaccini finora consegnati alle regioni per le somministrazioni, che hanno intanto superato quota 18 milioni a livello ...

