Vaccini, per il prof. Pani “l’Italia sta facendo troppo poco contro le varianti”. (Di martedì 27 aprile 2021) “Il sistema di sequenziamento massivo americano è stato potenziato per far fronte alle varianti, così come l’agenzia regolatoria del farmaco, Food and Drug Administration, effettua controlli sui prodotti terapeutici anti Covid, compresi i monoclonali e i Vaccini, per valutare le mutazioni dovute alle nuove varianti. Tutto questo non mi risulta ci sia in Italia”. A spiegare cosa manca in Italia per far fronte alla variante indiana è Luca Pani, professore di psichiatria clinica all’Università di Miami, Usa, e profondo conoscitore delle procedure e delle azioni delle agenzie del farmaco, avendo fatto parte del CHMP dell’Ema ed essendo stato direttore generale dell’Aifa. Interpellato dalla Dire, Pani spiega come gli Stati Uniti siano arrivati al ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021) “Il sistema di sequenziamento massivo americano è stato potenziato per far fronte alle, così come l’agenzia regolatoria del farmaco, Food and Drug Administration, effettualli sui prodotti terapeutici anti Covid, compresi i monoclonali e i, per valutare le mutazioni dovute alle nuove. Tutto questo non mi risulta ci sia in Italia”. A spiegare cosa manca in Italia per far fronte alla variante indiana è Lucaessore di psichiatria clinica all’Università di Miami, Usa, eondo conoscitore delle procedure e delle azioni delle agenzie del farmaco, avendo fatto parte del CHMP dell’Ema ed essendo stato direttore generale dell’Aifa. Interpellato dalla Dire,spiega come gli Stati Uniti siano arrivati al ...

Advertising

RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE- Sanofi produrrà 200 milioni di vaccini Moderna a partire da settembre. Potrebbero servire per riapri… - meb : “Un italiano su tre è immune” dichiara il fisico Battiston, che da mesi segue i dati sul #Covid. Bene, i vaccini st… - silvia_sb_ : I problemi del coprifuoco, della divisa del Gen. Figliuolo, del PNRR, dei vaccini. Eppure, dall’estero (non solo pe… - IvanaFavaro1 : @UtherPe1 Vale lo stesso per la gestione covid o per qualsiasi questione che non sia decidere cosa preparare per ce… - LucillaMasini : La Lega condivide Jerry Calà: 'Non dovevamo spendere tutti quei milioni per i banchi a rotelle: sarebbe stato megli… -